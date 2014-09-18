Европарламент хочет окончательно запретить строительство «Южного потока»

Европейский парламент призовет к продолжению переговоров Украины, России и ЕС для решения спорных газовых вопросов, а страны ЕС – отменить запланированные соглашения с Москвой в энергетическом секторе, в частности строительство газопровода «Южный поток».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в проекте резолюции, которая будет вынесена на голосование в Европейском парламенте в четверг.

"(ЕП) призывает к продолжению трехсторонних переговоров относительно поставок газа в Украину, которые были приостановлены с июня; (ЕП) вновь заявляет о необходимости обеспечить реверсивные поставки газа из соседних государств ЕС в Украину”, - отмечается в проекте документа.

Кроме того, Европарламент призовет ЕС рассматривать вопрос хранения газа, взаимосвязанности и реверсивных возможностей как стратегические активы. „(ЕП) призывает государства-члены отменить запланированные соглашения с Россией в энергетическом секторе, в том числе строительство газопровода "Южный поток”, - отмечается в проекте.

Читайте также"Газпром" не может увеличить поставки газа в Европу и снижает его добычу

Вместе с тем ЕП подчеркнет необходимость „радикально повысить энергетическую безопасность, независимость и устойчивость к внешнему давлению ЕС путем консолидации энергетических секторов, последующего развития энергетической инфраструктуры в соседних странах ЕС и развития энергетических сообщений между этими странами и ЕС в соответствии с целями Энергетического содружества и для реализации проектов, представляющих общий интерес”.