Запасы угля на ТЭС продолжают сокращаться

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций с 8 по 15 сентября сократились на 2,4% - до 1,999 млн тонн с 2,048 млн тонн, что связано с резким сокращением добычи угля на Донбассе, где из-за действий российских террористов остановилось большинство шахт .

Об этом говорится в сообщении госкомпании «Укрэнерго».

Согласно сообщению, с 8 по 15 сентября запасы мазута на складах ТЭС увеличились до 106,48 тыс. тонн с 106,45 тыс. тонн.

Читайте такжеВ Кабмине подсчитали, что дефицит угля до конца года составит 5 млн тонн

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности направило областным энергоснабжающим компаниям сообщения о возможном временном прекращении электроснабжения населения, как это было в 90-х годах, в связи с возникновением дефицита мощностей в объединенной энергосистеме Украины.

Отключения будут проводиться по согласованным с облгосадминистрацией графикам аварийных отключений во время утренних и вечерних пиковых нагрузок, ориентировочно в 9:00-11:00 и в 20:00-22:00.

Читайте такжеБоевики заблокировали поставки угля украинским потребителям и вывозят его в Россию

Справка УНИАН. Украина впервые за длительный период начнет импортировать энергетический уголь для обеспечения потребностей тепловых электростанций.

Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Около 47% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное – производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.