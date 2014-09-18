Украина из-за дефицита угля ограничила экспорт электроэнергии на 50%

Министерство энергетики и угольной промышленности из-за дефицита энергетического угля, большая часть которого добывается в зоне боевых действий на востоке Украины, ограничило экспорт электроэнергии на 50%.

«Мы ограничили на 50%», - сказал УНИАН министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

Как сообщил УНИАН заместитель директора национальной энергетической компании «Укрэнерго» Сергей Корнюшев, экспорт электроэнергии в направлении «Добротворская ТЭС – Польша» на сегодняшний день не осуществляется.

«Добротвор имеет ноль», - сказал он.

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В то же время министр энергетики Юрий Продан отметил, что на данный момент ситуация в энергосистеме Украины не настолько критическая, чтобы вводить временное прекращение электроснабжения населения, как это было в 90-х годах.

«Еще не такая критическая масса для того, чтобы мы начали вводить графики (ограничения электроснабжения – УНИАН). Мы готовимся к этому, но пока еще не та ситуация», - сказал Продан.

По словам министра, Минэнергоугля ведет переговоры с облэнерго, чтобы те, в свою очередь, договорились о снижении потребления электроэнергии в своих регионах.

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Справка УНИАН. Украина впервые за длительный период начнет импортировать энергетический уголь для обеспечения потребностей тепловых электростанций.

Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

50% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное – производят ТЭС путем сжигания газа и угля. Нехватка газа и остановка 80% шахт вызвали дефицит энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.