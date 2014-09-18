Продан рассчитывает в течение месяца закачать в хранилища 1,2 млрд кубов газа из ЕС

Украина, в подземных хранилищах которой на сегодняшний день находится около 16,3 млрд кубометров природного газа, рассчитывает к началу отопительного сезона закачать еще 1,2 млрд кубометров голубого топлива из ЕС.

«Да, 1,2 млрд мы еще закачаем. Будет 17,3-17,5 млрд в ПХГ», - сказал УНИАН министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

По его словам, министерство рассчитывает в течение месяца закачать данный объем в хранилища.

В то же время министр подчеркнул, что начало отопительного сезона будет регулироваться.

«Сегодня мы будем регулировать начало отопительного сезона, проводить согласования. Скажем так, чтобы заранее не включать отопительный сезон, где это можно сделать», - сказал Продан.

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Справка УНИАН. Украина имеет три маршрута поставок газа из Европы: польский, венгерский и словацкий.

Среднесуточные объемы поставок газа из Словакии составляют 26 млн кубометров при максимальных 27 млн куб. м, из Венгрии – 3-4 млн кубометров при максимальных 16 млн куб. м в сутки, из Польши – 5 млн кубометров, что является максимально возможным объемом суточной прокачки.