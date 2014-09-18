«Центрэнерго» загрузят полностью импортным топливом

Министерство энергетики и угольной промышленности планирует весь объем угля из ЮАР в размере 1 млн тонн отгрузить государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго», которая эксплуатирует три тепловые электростанции.

«Центрэнерго» мы планируем загрузить полностью импортным топливом. 1 млн тонн угля компании надо до конца года», - сказал УНИАН министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

По его словам, закупку угля ведет государственная компания по внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго».

При этом министр отметил, что пропускная способность Украины через морские порты составляет 400 тыс. тонн в месяц.

Справка УНИАН. Украина впервые за длительный период приступает к импорту энергетического угля для обеспечения потребностей тепловых электростанций.

Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Около 47% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное – производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.

«Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.