Работу Луганской ТЭС частично возобновили после артобстрела

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, частично возобновил работу Луганской ТЭС, трансформатор которой сгорел 17 сентября в результате артобстрела.

Об этом сообщил на брифинге руководитель Антикризисного штаба ДТЭК Дмитрий Сахарук, отметив, что электростанция обеспечивает электроэнергией 1 млн жителей на севере Луганской области.

«Энергетики ДТЭК Луганской ТЭС в кратчайшие сроки восстановили работу двух блоков электростанции... Идет постепенное подключение потребителей, запитаны все шахты, водоканалы, восстанавливается мобильная связь», - сказал Сахарук.

По его словам, в результате артобстрела полностью сгорел трансформатор ТЭС, после чего энергетики переключили ее на резервный трансформатор.

Также Сахарук сообщил, что в настоящий момент в Луганской области без света остаются около 500 тысяч людей, в Донецкой области – 120 тысяч в 52 населенных пунктах.

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Как сообщал УНИАН, 17 сентября в городе Счастье Луганской области на Луганской ТЭС из-за попадания снаряда возник пожар, который привел к остановке ее работы.

На востоке Украины продолжаются военные действия. Несмотря на объявление в пятницу, 5 сентября, режима прекращения огня, боевики совместно с солдатами российской армии продолжают обстреливать позиции украинских военных.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».