«Энергоатом» реорганизовал «Энергоэффективность» в «Атомприлад»

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» своим решением реорганизовало обособленное подразделение «Энергоэффективность» в обособленное подразделение «Конструкторское бюро атомного приборостроения и специального оборудования» (сокращенно ОП «КБ «Атомприлад» - УНИАН), сообщили УНИАН в пресс-службе "Энергоатома".

Согласно сообщению, такое решение было приняло "с целью повышения конкурентоспособности компании на рынке товаров и услуг, организации производства импортозамещающего оборудования на производственных мощностях «Энергоатома», усовершенствования структуры управления для обеспечения более эффективного использования инженерно-конструкторского и инженерно-технического потенциала компании".

Также компания утвердила новую организационную структуру ОП «КБ «Атомприлад».

Как сообщал УНИАН, в конце августа «Энергоатом» совместно с предприятием «Турбоатом», заводом «Электротяжмаш» и заводом им. Малышева договорились приступить к реализации программы импортозамещения оборудования АЭС Украины.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

«Энергоатом» по итогам 2013 года увеличил чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 31% - до 4,076 млрд грн с 3,106 млрд грн.