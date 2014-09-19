В России назвали дату трехсторонней встречи по газу

Очередная трехсторонняя встреча в формате РФ-Украина-ЕС по газу состоится 26 сентября в Берлине, эта дата пока устраивает все стороны.

Об этом заявил журналистам в Сочи глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

«Двадцать шестого числа в Берлине», - сказал Новак, отвечая на вопрос о сроках проведения трехсторонней встречи России, ЕС и Украины по газу.

«Наша позиция остается прежней - погашение задолженности за ноябрь-декабрь (2013 года), частичное погашение за май и апрель, суммарно примерно два миллиарда долларов», - заметил министр.

Читайте такжеПродан рассчитывает в течение месяца закачать в хранилища 1,2 млрд кубов газа из ЕС

Как сообщал УНИАН, ранее планировалось, что трехсторонняя встреча Украины, России и ЕС по решению спорных газовых вопросов состоится 20 сентября в Берлине. Однако Россию эта дата не устроила.

Европейская комиссия предложила провести трехсторонние переговоры по разрешению вопросов поставок газа в Украину и его транзита в ЕС в формате Украина-Россия-ЕС 27 сентября, однако российская сторона не давала согласия на такие переговоры

Министр энергетики Украины Юрий Продан отметил, что нашу страну удовлетворяет любая дата переговоров, кроме 22-23 сентября, когда пройдет заседание Совета министров стран - членов Европейского энергосообщества, где Украина является председателем.

Читайте такжеЕвропарламент хочет окончательно запретить строительство «Южного потока»