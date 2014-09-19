Нефть продолжает дешеветь на фоне заявлений ОПЕК и ситуации на Ближнем Востоке

На мировых торгах в пятницу, 19 сентября, цены на нефть Brent снижаются, но вырастут за неделю впервые за три недели благодаря возможному снижению добычи ОПЕК, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уде подешевели на $0,02 до $97,68 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,07 до $93,00 за баррель.

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Эксперты не исключают небольшое повышение цен за счет зимнего роста потребления, а также напряженной ситуации на Ближнем Востоке, где Исламское государство взяло под контроль значительную часть Ирака и Сирии. Сенат США проголосовал за оказание помощи сирийской оппозиции, сражающейся с радикальными исламистами.

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