"Лукойл" планирует закрыть сделку по продаже АЗС в Украине за $300 млн в сентябре

"Лукойл" ожидает закрытия сделки по продаже 240 АЗС в Украине за 300 млн долларов до конца сентября 2014 года.

Об этом заявил глава компании Вагит Алекперов в рамках международного инвестиционного форума в Сочи, передает ИТАР-ТАСС.

Читайте такжеПод санкции США попали российские гиганты "Газпром", "Лукойл" и "Роснефть"По его словам, в настоящее время сделка находится на согласовании в антимонопольной службе Украины.

"Мы ожидаем, что сделка будет закрыта до конца текущего месяца", - сказал он, добавив, что продажа АЗС ожидается по балансовой стоимости, что составляет сумму в пределах $300 млн.

Читайте также«Лукойл» хочет купить у «Транснефти» трубопровод, идущий через Украину "Лукойл" в июле текущего года года достиг соглашения с австрийской компанией AMIC Energy Management GmbH (AMIC) о продаже ей 100% "Лукойл-Украина", владеющего около 240 АЗС и 6 нефтебазами на территории Украины.

Опрошенные УНИАН эксперты и участники нефтяного рынка склоняются к мнению, что «Лукойл», стремясь защитить свои активы от санкций, заключает сделки, подобные этой. Однако фактический контроль над предприятиями все-равно остается за «Лукойлом».

Компании «Лукойл» принадлежат 6 нефтеперерабатывающих заводов в России и за рубежом: в Украине, Болгарии и Румынии. Их совокупная мощность составляет 14 млн тонн нефти в год.