Добыча газа в Украине выросла до 13,2 млрд кубометров

Добыча природного газа в Украине в январе-августе 2014 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 1,8% - до 13,2 млрд кубометров, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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Согласно сообщению, добыча природного газа в августе по сравнению с августом 2013 года увеличилась на 2,9% - до 1,7 млрд кубометров, а по сравнению с июлем текущего года снизилась на 0,6%.

Как сообщал УНИАН, добыча природного газа в Украине в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 1,7% - до 20,4 млрд кубометров.

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«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля.

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