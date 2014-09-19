Компанию, связанную с «семьей», могут исключить из сланцевых проектов

Национальная акционерная компания "Надра Украины" предлагает исключить компанию «СПК-Геосервис», которую СМИ связывают с окружением экс-президента Виктора Януковича, из состава участников договора о совместном распределении продукции (СРП) при добыче сланцевого газа в Украине из-за невыполнения обязательств по финансированию компаний «Надра Олесская» и «Надра Юзовская».

Об этом на пресс-конференции сообщил глава правления компании «Надра Украины» Ярослав Климович, добавив, что «СПК-Геосервис» является владельцем 10% акций компаний «Надра Олесская» и «Надра Юзовская», которые заключили договоры с компаниями Shell и Chevron о совместной добыче газа в стране.

«Состояние финансово-хозяйственной деятельности "Надра Юзовская" и "Надра Олесская" на сегодня неудовлетворительное, потому что там большие долги и задолженность по зарплате. При этом «СПК-Геосервис» брала на себя обязательства по стопроцентному финансированию реализации этих предприятий», - сказал Климович.

«Таким образом, «СПК-Геосервис» не выполняет своих обязанностей, и ее надо исключить из состава участников соглашения о СРП», - подчеркнул Климович, добавив, что эта компания отказывается добровольно выйти из договора о СРП.

По его словам, «СПК-Геосервис» не может быть участником такого важного для страны проекта, поскольку вдобавок к долгам по зарплате имеет проблемы с правоохранительными органами.

Также Климович сообщил, что Shell и Chevron получили обращения по поводу исключения из совместных договоров «СПК-Геосервис» и в начале октября должны уведомить «Надра Украины» о своем согласии или отказе от проведения этой процедуры.

«Они в принципе не возражают, однако хотят, чтобы это прошло мирно и без судовых споров», - резюмировал Климович.

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Как сообщал УНИАН, 24 января 2013 года было подписано соглашение между компанией Shell и «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

«Надра Юзовская» создано государственной НАК «Надра Украины» (90%) и малоизвестной компанией «СПК-Геосервис» (10%).

5 ноября 2013 года было подписано соглашение между американской нефтегазовой компанией Chevron и «Надра Олесская», которая также частично принадлежит госпредприятию «Надра Украины».

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.