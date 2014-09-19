«Надра Украины» нужно 0,5 млрд грн для переоснащения геологоразведочных предприятий

Национальной акционерной компании «Надра Украины» необходимо около 500 млн грн. для технического переоснащения подчиненных компании геологоразведочных предприятий, которые из-за недостатка бюджетного финансирования за последние несколько лет значительно снизили потенциал по проведению геологоразведки.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава правления компании Ярослав Климович.

«На сегодняшний день отрасль, как и наши дочерние предприятия, переживает тяжелые времена. Это обусловлено тем, что за последние годы резко сокращалось бюджетное финансирование. Это привело к тому, что на сегодняшний день технический потенциал компании негативный», - сказал Климович.

По его словам, предприятиям компании из-за низкого финансирования приходится предоставлять услуги в непрофильном направлении, поскольку основные их функции – геологоразведка - долгое время не осуществляются.

«Приоритетом на сегодняшний день для нас является техническое переоснащение наших предприятий для восстановления их дееспособности, чтобы они могли полноценно работать на рынке геологоразведочных услуг... Ориентировочно нам надо до полумиллиарда гривен», - сказал председатель правления «Надра Украины».

При этом он напомнил, что компания является участником соглашения о совместном разделе продукции с компанией Chevron, однако из-за устаревших основных фондов условия совместной работы могут ухудшиться.

«Для того чтобы выполнять работы по заказу Chevron, которая сегодня работает исключительно по стандартам мирового масштаба, надо иметь соответствующее техническое оборудование. А с нашим оснащением, я думаю, нас не допустят даже к участию в тендере», - отметил Климович.

С его мнением согласился присутствующий на пресс-конференции глава Государственной службы геологии и недр Украины Дмитрий Кащук, который сообщил, что компания Chevron поставила жесткие квалификационные условия для компании-победителя. Одним из них является проведение сейсмических работ на большой площади.

Как сообщал УНИАН, «Надра Украины» рассчитывает на увеличение добычи природного газа в странеза счет возобновления эксплуатации скважин, закрытие которых проводилось до 2014 года.

Кроме того, компания ищет инвесторов для разработки 15 нефтегазовых и титановых месторождений, спецразрешениями на пользование которыми обладают ее дочерние предприятия.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.