ExxonMobil и "Роснефть" из-за санкций остановили бурение на арктическом шельфе

ExxonMobil и "Роснефть" остановили бурение на арктическом шельфе, сообщает ПРАЙМ с ссылкой на Bloomberg.

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Читайте такжеПод санкции США попали российские гиганты "Газпром", "Лукойл" и "Роснефть"Как отмечает Bloomberg, остановка бурения связана с санкциями, которые введены Западом в отношении "Роснефти" и других российских компаний и касаются поставки оборудования для арктического шельфа и сервисного обслуживания оборудования.

Читайте такжеРоссия из-за санкций может отложить масштабные проекты по добыче нефти - Fitch"Роснефть" и ExxonMobil в начале августа в рамках совместного предприятия "Карморнефтегаз" начали бурение самой северной скважины в Российской Федерации - "Университетская" - с помощью платформы West Alpha. Платформа West Alpha поставлена норвежской компанией North Atlantic Drilling, с которой "Роснефть" 30 июля 2014 года заключила долгосрочные соглашения по бурению на шельфе. West Alpha была транспортирована через Баренцево, Печорское и Карское моря и установлена на точке бурения на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-1 в Карском море.