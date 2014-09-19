Генпрокуратура передумала закрывать дело против бывшего главы "Нафтогаза" Бакулина

Постановление о закрытии уголовного производства в отношении бывшего главы НАК "Нафтогаз Украины" Евгения Бакулина отменено.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"В отношении Бакулина постановление о закрытии уголовного производства вчера отменено", - сказали в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября стало известно, что Генеральная прокуратура закрыла уголовное дело в отношении экс-главы крупнейшей государственной энергетической компании «Нафтогаз Украины» Бакулина и ряда топ-менеджеров компании.

Согласно постановлению Генпрокуратуры, которым располагает УНИАН, Бакулина, его заместителя Геннадия Юрьева и председателя департамента реализации газа НАК «Нафтогаз Украины» Валентина Франчука подозревали в злоупотреблении служебным положением, следствием чего стало нанесение ущерба компании в размере 1,948 млрд грн.

Кроме того, судья снял арест на деньги, движимое и недвижимое имущество Бакулина, а также остановил розыск Юрьева и Франчука.

Согласно документу, в частности, снят арест на 19 счетов Бакулина в украинских банках, а также снят арест на имущество, принадлежащее Бакулину: два дома под Киевом, квартиру в Лисичанске (Луганская обл.), квартиру в центре Киева, автомобиль Porshe Cayenne S.

Кроме того, снят аресты с 7 счетов Юрьева в украинских банках, с квартиры в Киеве и автомобиля Lexus LX 470.

«Уголовное производство в отношении Бакулина Евгения Николаевича... закрыть в связи с отсутствием в его действиях состава уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 364 УК Украины», - сказано в постановлении Генпрокуратуры.

Согласно материалам следствия, речь идет о договоре поставки природного газа между «Нафтогаз Украины» и компанией «ГазУкраина-Коммерс», подконтрольной скандальном бизнесмену Сергею Курченко.

Согласно документу, в марте 2012 года «Нафтогаз» в лице первого заместителя председателя Владимира Триколича заключил с «ГазУкраина-Коммерс» (Крым, Симферополь) договор на куплю-продажу газа. Согласно условиям договора, «Нафтогаз» обязался передать в собственность «ГазУкраина-Коммерс» в период с 1 апреля по 31 декабря 2012 года 340 млн кубометров природного газа по цене 3 528,8 грн за тыс. кубометров. Общая стоимость договора - почти 2 млрд грн.

В июне 2012 года «ГазУкраина-Коммерс» направило письмо «Нафтогазу» с предложением покупки 2 млрд кубометров природного газа с гарантией оплаты.

Франчук, зная, что «ГазУкраина-Коммерс» не осуществила 100% предоплату, дал указание об отпуске газа путем визирования акта приема-передачи «голубого топлива» в подземных хранилищах «Укртрансгаза» объемом 1 млрд грн на сумму 3,529 млрд грн. После чего заместитель Бакулина Геннадий Юрьев подписал дополнительный договор с компанией Курченко на эти же 1 млрд кубометров.

В течение октября 2012 года - февраль 2013 года «ГазУкраина-Коммерс» перечислила «Нафтогазу» 2,11 млрд грн в качестве оплаты за поставленный газ. Остаток денег в размере 1,42 млрд грн до сих пор не перечислены. Задолженность «ГазУкраина-Коммерс» с учетом штрафных санкций составляет 1,948 млрд грн.