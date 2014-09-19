«Надра Украины» хотят 3,7 млрд гривень госгарантий для проведения геологоразведки

Национальная акционерная компания «Надра Украины» предлагает в бюджете 2015 года предоставить государстенные гарантии на 3,7 млрд грн для привлечения средств на проведение геологоразведочных работ и расширение минеральной базы страны.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава правления компании Ярослав Климович, который добавил, что в госбюджете на 2015 год может быть предусмотрено 25 млрд грн.

«Нами предложена программа под наполнение минерально-сырьевой базы, проведение геологоразведочных работ на лицензионных площадях. Мы рассчитываем получить сумму в размере 3,7 млрд грн», - сказал Климович, добавив, что швейцарские фонды готовы инвестировать в украинскую геологоразведку.

По его словам, эти средства «Надра Украины» и предприятие «Укргеофизика» планирует направить на изучение 45 площадей.

При этом Климович подчеркнул, что реализация этой программы позволит за 3 года получить Украине до 1 млрд кубометров условного топлива (углеводородов).

Как сообщал УНИАН, «Надра Украины» рассчитывает на увеличение добычи природного газа в стране за счет возобновления эксплуатации скважин, закрытие которых проводилось до 2014 года.

Кроме того, компания ищет инвесторов для разработки 15 нефтегазовых и титановых месторождений, спецразрешениями на пользование которыми обладают ее дочерние предприятия.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.