Запорожская АЭС усиливает противовоздушную оборону и защиту от танковых прорывов

На Запорожской атомной электростанции, которая находится рядом с территорией, где боевики ведут военные действия, значительно усилена противовоздушная оборона и защита от танковых прорывов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила заместитель главы Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Ольга Макаровская.

По ее словам, все действующие атомные электростанции Украины находятся в режиме повышенной физической защиты, однако, из-за расположенности Запорожской ближе к Донбассу, где действуют террористы, вводятся дополнительные меры.

«Учитывая, что на Запорожской АЭС угроза выше, то и мер там должно быть больше. Сейчас идет процесс еще большего усиления», - сказала Макаровская.

«Основные направления, по которым будет усилена защита, это противовоздушная оборона и защита от танковых прорывов», - добавила она.

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Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На Запорожской АЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 000 МВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.

В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.