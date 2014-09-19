"Газпром" из-за прекращения поставок в Украину переживает худшие времена

Агрессивная политика конкурентов, стагнирующая экономика России и прекращение поставок газа в Украину может обернуться в 2014 году историческим минимумом добычи "Газпрома", на доходы которого очень расcчитывает балансирующее на грани рецессии правительство, говорится в аналитическом материале Reuters.

"Газпром" в июне прекратил продавать газ Киеву, а затухающий экономический рост в стране не может обеспечить внутренний спрос на топливо. Независимые производители газа во главе с "Роснефтью" и "Новатэком" умудряются снять сливки даже на плохом рынке, отбирая доходы у "Газпрома".

"Пирог становится меньше, независимые игроки - агрессивней", - сказал Константин Черепанов из банка UBS.

"Причина спада - сужается доля монополии на домашнем рынке на фоне роста производства независимых и отсутствия роста потребления внутри РФ, а также падение экспорта из-за конфликта с Украиной", - пишет банк "Открытие" в обзоре.

Глава концерна Алексей Миллер заявил в среду о резком снижении прогноза добычи газа - до 463 миллиардов кубометров в 2014 году против прежних ожиданий в 496,4 миллиарда, хотя годом раньше концерн поставил 487 миллиардов кубометров - столько же, сколько в 2012 году.

Однако аналитики не ждут, что "Газпром" выполнит и новый, сниженный план добычи, предупреждая, что продажи будут еще меньше.

Читайте также"Газпром" не может увеличить поставки газа в Европу и снижает его добычу

UBS ожидает, что "Газпром" продаст в этом году 454 миллиарда кубометров газа, "Сбербанк" прогнозирует 450 миллиардов или даже меньше.

С 2002 по 2011 годы добыча концерна, который обещал к 2020 году добывать до 1 триллиона кубометров, балансировала между 510 и 555 миллиардами кубометров в год, рухнув до 461,5 миллиарда лишь единожды - в кризисном 2009 году.

Статистика Минэнерго показывает, что за восемь месяцев 2014 года добыча "Газпрома" снизилась на 7 процентов до 282,5 миллиарда кубометров.

Экспорт в Европу, поддержавший добычу в прошлом году, сейчас остается на высоком уровне, и аналитики не ждут спада внешних продаж (прогноз UBS - 157 миллиардов кубометров поставок вне СНГ). Однако европейские хранилища газа уже сейчас заполнены на 91 процент, что снижает потребность в топливе, говорит аналитик "Сбербанка".

В то же время, в 2013 году уровень заполнения европейских хранилищ составлял 73 процента, добавляет он. По оценке "Сбербанка", доля независимых производителей на внутреннем рынке в 2014 году удвоилась до 35 процентов с 18 процентов в 2009 году.

"Независимые производители предлагают дисконт к газпромовским ценам, более гибкие ценовые условия, более комфортные условия обслуживания - контракты мягче, например, по объемам, которые можно добрать или не добрать", - говорит Черепанов из UBS.

Источник в "Газпроме" соглашается, что добычу подкосила Украина и падающий рынок РФ.

"Потребители на внутреннем рынке берут меньше газа, потому что у них объективные трудности", - говорит источник.

Ухудшение отношений с Украиной нанесло огромный удар по продажам газа: еще в 2013 году Киев купил всего 25,8 миллиарда кубометров топлива - это на 21 процент меньше, чем в 2012 году.

В этом году Украина получила всего 14 миллиардов кубометров - примерно в 2,5 раза меньше обычного годового объема - до июня, когда "Газпром" остановил поставки.