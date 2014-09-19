Украина подтвердила, что газовые переговоры состоятся 26 сентября в Берлине

Украина, Россия и Европейская комиссия согласовали проведение трехсторонней встречи по газовым вопросам 26 сентября в Берлине, сообщила УНИАН пресс-секретарь Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Елена Мищенко.

"По состоянию на сегодня эта дата устраивает все стороны", - сказала Мищенко.

Как сообщал УНИАН, ранее планировалось, что трехсторонняя встреча Украины, России и ЕС по решению спорных газовых вопросов состоится 20 сентября в Берлине. Однако Россию эта дата не устроила.

Сегодня, 19 сентября, глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил журналистам, что очередная трехсторонняя встреча в формате РФ-Украина-ЕС по газу состоится 26 сентября в Берлине, эта дата пока устраивает все стороны.

«Наша позиция остается прежней - погашение задолженности за ноябрь-декабрь (2013 года), частичное погашение за май и апрель, суммарно примерно два миллиарда долларов», - заметил министр.

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Справка УНИАН. Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала мая, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем. Как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, в то время как Украина и ЕС имели четко выстроенную единую позицию.

16 июня «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.