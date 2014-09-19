Биржа назначила аукцион по продаже энергоресурсов «Укрнафты» вопреки запрету суда

Украинская универсальная биржа (УУБ), главный офис которой находится в Полтаве, назначила аукцион по продаже энергоресурсов крупнейшей нефтедобывающей компании «Укрнафта» на 24 сентября вопреки запрету Окружного административного суда Киева. Об этом сообщается на сайте биржи.

Согласно сообщению, УУБ выставила на аукцион 20,85 тыс. тонн нефти начальной стоимостью 2,273 млрд грн и 10,2 тыс. тонн газового конденсата начальной стоимостью 85,4 млн грн.

В самой бирже УНИАН отказались предоставить разъяснение, на каком основании Украинская универсальная биржа собирается провести аукцион, сославшись лишь на договор с Министерством энергетики и угольной промышленности.

«Договор с нами никто не расторгал. На данный момент он действующий», - сказала Ирина Григорьева, занимающая пост помощника главы биржевого комитета УУБ.

В свою очередь, в «Укрнафте» УНИАН сообщили, что назначенный на 24 сентября аукцион незаконен, поскольку его проведение противоречит решению Окружного суда от 22 июля.

Кроме того, в компании подчеркнули, что проведению любого аукциона должна предшествовать подача заявки от продавца.

«А мы на УУБ никаких заявок не подавали. Они действуют незаконно», - сказал УНИАН представитель «Укрнафты», добавив, что такими действиями биржа, скорее всего, хочет сорвать аукцион, запланированный на тот же день – 24 сентября, но на площадке Украинской межбанковской валютной биржи (УМВБ).

Позже появилось официальное заявление «Укрнафты», в котором компания еще раз указывает на незаконные действия Украинской универсальной биржи по организации аукциона по продаже энергоресурсов. Кроме того, компания заявила, что не будет участвовать в проведении аукциона, и просит Аукционный комитет повлиять на Украинскую универсальную биржу.

«Общество (публичное акционерное общество «Укрнафта» - УНИАН) не несет ответственности за односторонние неправомерные действия УУБ, связанные с организацией и проведением аукциона 24.09.2014 г. ПАО «Укрнафта» считает, что любые негативные последствия, вызванные незаконным проведением биржевого аукциона, которые могут понести потенциальные покупатели, будут основанием для ответственности УУБ. Общество обращается к Аукционному комитету с требованием немедленно принять меры по прекращению УУБ совершения неправомерных действий с целью предотвращения нарушения прав потенциальных покупателей и защиты их интересов», - сказано в заявлении «Укрнафты».

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Как сообщал УНИАН, в конце августа и в начале сентября компания «Укрнафта» планировала провести аукционы, выставив на реализацию свыше 130 тыс. тонн нефти начальной стоимостью свыше 1,3 млрд грн и около 5 тыс. тонн конденсата стоимостью свыше 50 млн грн. Однако аукционы не состоялись из-за действий министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана и решений различных судов.

Еще 20 июня 2014 года Минэнергоугля издало приказ, согласно которому аукционы по продаже энергоресурсов должны проходить на площадке малоизвестной полтавской Украинской универсальной биржи, которая даже не имеет собственного помещения для проведения торгов.

До этого в течение многих лет торги по продаже нефти и газоконденсата проходили на площадке Украинской межбанковской валютной биржи. В связи с этим УМВБ подала иск в суд о признании противоправным приказа Минэнергоугля и его отмене. Окружной административный суд Киева своим определением от 22 июля приостановил действие соответствующего приказа.

В конце августа министр Продан подал четыре одинаковые иски в Хозяйственный суд Киева с просьбой запретить проведение аукционов на всех биржах, кроме Украинской универсальной биржи.

Трое судей отказали министру, а судья Виктория Сивакова удовлетворила министерский иск. Однако 15 сентября судья была вынуждена отменить свое решение, поскольку оно противоречило вердикту Окружного административного суда.