Российские министры готовы отдать деньги пенсионеров попавшим под санкции друзьям Путина

Ключевые министры российского экономического блока согласны поддержать "Роснефть" и "Новатэк" деньгами будущих пенсионеров РФ, чтобы помочь подпавшим под санкции Запада компаниям преодолеть сложности с финансированием, пишет Reuters.

Оба ведомства согласны открыть для двух компаний Фонд национального благосостояния (ФНБ), надеясь надежно инвестировать нефтяные доходы, аккумулированные в фонде, для покрытия дефицита пенсионной системы после 2025 года.

Крупным акционером "Новатэка", который за $27 миллиардов строит второй в России завод СПГ на Ямале, является старый знакомый президента Владимира Путина Геннадий Тимченко.

Другой давний соратник президента, Игорь Сечин, возглавляет государственную "Роснефть", которой нужны деньги на новые месторождения, чтобы утроить поставки нефти в Китай и довести их до 1 миллиона баррелей в сутки. Другие многомиллиардные планы "Роснефти" - освоение шельфа Арктики и завод СПГ на Сахалине.

Министр экономики РФ Алексей Улюкаев сказал, что деньги могут быть выделены при соответствии критериям вложения средств фонда: "Не исключено направление средств ФНБ на приобретение облигаций компаний. Эти компании - первоклассные заемщики, они сейчас лишились доступа на глобальные рынки, можно предположить, что финансовая устойчивость хороша и они обеспечивают требование по возвратности и доходности средств ФНБ".

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На прошлой неделе США и ЕС расширили секторальные санкции против РФ, в частности блокировав российским нефтегазовым компаниям доступ к оборудованию и технологиям, а также ограничив возможности привлечения капитала.

"Роснефть" ранее просила до 1,5 триллиона рублей из ФНБ. После резкого обострения отношений между Россией и Западом из-за украинского кризиса чиновники и госкомпании заговорили о том, что неплохо бы пустить часть этих денег на крупные проекты, поддерживаемые властями.