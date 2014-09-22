ExxonMobil из-за санкций выходит из российского проекта на арктическом шельфе

ExxonMobil и «Роснефть» остановили бурение на арктическом шельфе из-за санкций, сообщил представитель американской компании, пишут "Ведомости".

Читайте такжеExxonMobil и "Роснефть" из-за санкций остановили бурение на арктическом шельфе «Министерство финансов США, понимая сложность работ на скважине “Университет-1” и экологическую ситуацию в Карском море, дало ExxonMobil и другим подрядчикам и лицам из США разрешение на безопасное и ответственное завершение операций, связанных с этой разведочной скважиной», - добавил он, но сроков не назвал. Все работы по сворачиванию этих операций будут произведены максимально безопасно и быстро, заверил представитель ExxonMobil.

Читайте такжеЕС может исключить Россию из ядерного сотрудничества и системы Swift - резолюцияПри этом, представитель ExxonMobil подчеркнул, что на проект «Сахалин-1» санкции не распространяются. «Сахалин-1» — шельфовый проект, осуществляемый на условиях соглашения о разделе продукции с 1996 г. У «Роснефти» в нем 20%, у ExxonMobil, Sodeco — по 30%, у ONGC — 20%. В 2005 г. была добыта первая нефть, партнеры намерены к 2018-2019 г. построить завод по сжижению газа.

Читайте такжеКремль сократил расходы бюджета России на ближайшие три года по максимумуБурение самой северной скважины в России «Университетская-1» совместное предприятие «Роснефти» и ExxonMobil «Карморнефтегаз» начало 9 августа. По плану бурение скважины должно происходить с августа по октябрь, говорится на сайте «Роснефти».

ИТАР-ТАСС со ссылкой на вице-президента «Роснефти» Ларису Каланду передал, что стороны успеют завершить бурение первой скважины. «Роснефть» удовлетворена решением американского регулятора о продлении срока работы для ExxonMobil в Карском море и намерена продолжать работы в соответствии с утвержденным графиком, отметила она. Если бы ExxonMobil вышла из проекта раньше его окончания, у компании возникли бы сложности в дальнейшем сотрудничестве с «Роснефтью», отметила Каланда.

В конце июля США и ЕС ввели санкции против нефтяного сектора, ограничив экспорт в Россию оборудования для глубоководного бурения, добычи в Арктике и добычи сланцевой нефти. А в начале сентября США запретили американским компаниям оказывать в России нефтесервисные услуги: бурение, испытание скважин и геофизические исследования в скважине на глубоководных и сланцевых месторождениях, а также в Арктике. Под санкции подпали «Газпром», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и «Роснефть». При этом санкции распространяются и на действующие проекты. Из них американские контрагенты должны были выйти до 26 сентября.

По условию соглашения между «Роснефтью» и ExxonMobil американская компания брала на себя геологоразведочные риски, т. е. финансировала все расходы на этапе геологоразведки, а «Роснефть» в случае успеха должна была компенсировать ExxonMobil все затраты, напоминает директор Small Letters Виталий Крюков. В частности, американская компания должна была самостоятельно вложить в геологоразведку $1,7 млрд. После выхода партнера «Роснефти» придется искать другого контрагента: в таких новых и капиталоемких проектах лучше всегда делить риски, объясняет Крюков. Заменой ExxonMobil могла бы стать China National Offshore Oil Corp. (CNOOC), у которой есть опыт добычи на шельфе, но на переговоры уйдет время и, вероятнее всего, сроки реализации проекта придется сдвинуть года на два, рассуждает эксперт. Даже если «Роснефть» захочет продолжить работу над проектом в Карском море самостоятельно, сделать это будет крайне трудно с финансовой точки зрения: внешнее финансирование компания привлечь не сможет, а внутреннее крайне ограниченно, напоминает Крюков. Впрочем, по его словам, выход американских партнеров из совместных проектов на данном этапе не повлияет на бизнес «Роснефти», так как в основном все риски компания перекладывала на партнеров, новые санкции — это скорее «удары на будущее», когда компания не сможет начать добычу на новых проектах, говорит эксперт.