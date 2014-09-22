Обвал цен на рынке нефти продолжился

На мировых торгах в понедельник, 22 сентября, цены на нефть снижаются на фоне избыточного предложения при вялом спросе, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подешевели на $0,48 до $97,91 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,40 до $92,01 за баррель.

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Как отмечают эксперты, в целом на рынке избыточное предложение и очень вялый спрос в сочетании с возрастающим спокойствием по поводу геополитических событий на Ближнем Востоке и в Украине.