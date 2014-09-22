Украина продолжает наращивать запасы газа в подземных хранилищах

Запасы газа в украинских подземных хранилищах с 13 по 20 сентября увеличились на 1,2% - до 16,418 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз».

Читайте такжеУкраина подтвердила, что газовые переговоры состоятся 26 сентября в БерлинеПо данным Министерства энергетики и угольной промышленности, суточная добыча природного газа в Украине составляет около 50 млн кубометров, при этом возможный дефицит углеводородов в отопительный сезон, без учета реверсных поставок, может составить около 5-7 млрд кубометров.

Читайте также"Газпром" не может увеличить поставки газа в Европу и снижает его добычуС 16 августа 2014 года открылся так называемый «малый реверс» природного газа с территории Словакии в Украину в тестовом режиме, а с сентября он заработал на полную мощность. Однако «малый реверс» не позволяет Украине воспользоваться словацким маршрутом на полную мощность и уйти от газовой зависимости от «Газпрома». Такую возможность предоставляет Украине так называемый «большой реверс», однако его открытие блокирует «Газпром», который имеет соответствующий контракт со словацкой стороной.

Читайте также"Газпром" из-за прекращения поставок в Украину переживает худшие временаПока, по словам министра энергетики Юрия Продана, Украина лишь на 50% сможет покрыть необходимость в импортном «голубом топливе» за счет поставок из ЕС.

«Газпром» с 16 июня перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля.

В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.