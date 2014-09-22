Экспорт американского СПГ снизит прибыль «Газпрома» на 18% - СМИ

Экспорт американского сжиженного природного газа может снизить прибыль «Газпрома» на 18%, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.

Читайте такжеУкраина сможет отказаться от российского газа - ПорошенкоСогласно докладу Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, европейским потребителям, предположительно, придется платить на 11% меньше за поставляемый им газ благодаря «понижающему давлению» на мировые цены, которое будет создавать американский экспорт СПГ. По этой же причине, считают эксперты, может снизиться прибыль российского «Газпрома».

Читайте такжеТуск: события в Украине ускорят создание европейского энергосоюзаОднако последствия для всего экспортного дохода России окажутся более умеренными по сравнению с «Газпромом», предполагают специалисты.

В докладе также говорится о том, что Европа, по всей вероятности, останется крупным потребителем российского газа, поэтому ей понадобится усилить свою энергетическую инфраструктуру, чтобы справиться с потенциальными перебоями поставок.