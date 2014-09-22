Компания друга Путина просит 150 млрд руб. из пенсионного фонда на газовый проект

"Новатэк" попросил власти России одолжить ему на проект Ямал СПГ "порядка 100-150 миллиардов рублей" на 20 лет по ставке инфляция плюс один процент, и правительство до конца года решит, выделять ли деньги из пенсионного стабфонда ФНБ, сообщил Reuters замминистра экономики Николай Подгузов.

Крупным акционером "Новатэка" является давний знакомый президента РФ Геннадий Тимченко. Другой старый соратник Владимира Путина - Игорь Сечин возглавляет Роснефть. Обе компании попросили госпомощь, поскольку лишились западного финансирования из-за санкций против России.

Читайте такжеРоссийские министры готовы отдать деньги пенсионеров попавшим под санкции друзьям Путина"По Ямал СПГ мы получили заявку, смотрим... Проект в достаточно высокой степени реализации, возможно, сложится ситуация, когда определенные источники финансирования этого проекта выпадут, и, возможно, их придется заместить ФНБ", - сказал Подгузов в кулуарах инвестфорума в Сочи.

Читайте такжеЕС может исключить Россию из ядерного сотрудничества и системы Swift - резолюция"Думаю, мы в октябре дадим заключение о стратегической значимости проекта, и до конца года, думаю, что мы можем выйти на выделение средств ФНБ", - сказал он.

Источники в Новатэке говорят, что санкции не отразились на сроках строительства $27-миллиардного завода СПГ, который должен отправить первый танкер в 2019 году. Аналитики инвестбанков, посетившие стройплощадку на прошлой неделе, также заявляют, что проект не остановлен.

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Завод, который позволит удвоить производство СПГ в России, строится в партнерстве с французской Total и китайской CNPC; китайские банки во главе с China Development Bank Corporation ранее заявили о намерении финансировать проект.

Ямал СПГ уже законтрактовал практически весь газ, который будет поставляться главным образом на рынок Азии. Часть СПГ выкупит испанская Fenosa, значительные объемы достались CNPC.