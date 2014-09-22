Суд отказал «Энергоатому» засчитать переплату по дивидендам

Согласно пресс-релизу НАЭК «Энергоатома», 17 сентября 2014 года судья Окружного административного суда г. Киева Санин Богдан Владимирович вынес решение по делу №826/9447/14 по иску ГП «НАЭК «Энергоатом» к Межрегиональному главному управлению Миндоходов - Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков.

В частности, в иске речь идет о признании неправомерной бездеятельности и обязательства совершить действия по возврату истцу из бюджета переплаченных налогов (сборов, обязательных платежей), а именно 525 млн грн части прибыли государственных предприятий, которую предприятие уже второй год подряд пытается вернуть из бюджета, или хотя бы направить на погашение других платежей в бюджет.

«Беспрецедентность этого решения заключается в том, что суд поддержал позицию Ответчика (указанный орган ДФС), который все время досудебного урегулирования этой проблемы (и до этого тоже) был и является органом государственного управления, который осуществляет администрирование, контроль и учет платежей по части прибыли, как по действующему Налоговому кодексу Украины (НКУ), так и в период до его введения, а в судебном производстве заявил, что осуществляет (в пределах своих полномочий) возмещение средств из государственного бюджета исключительно по платежам, определенным ст.9 НКУ (налоги)», - говорится в сообщении компании.

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Доводы истца, со ссылкой на другие нормы НКУ, регулирующие полномочия органов ДФС по другим обязательным платежам в бюджет (в том числе и части прибыли), имеющуюся практику предприятия по возврату переплаты по этому платежу в условиях действия НКУ, предоставленные Истцом суду официальные выводы ДФС, Минфина, Госказначейства и ДФИ Украины о наличии необходимых полномочий и обязанностей у органов ДФС по возврату плательщику переплаты по этому неналоговому платежу, судьей признаны недостаточными.

Также в «Энергоатоме» добавили, что именно этот судья 30.11.2013 своим постановлением по делу №826/19020/13-а запретил проведение в Киеве мирных собраний (пикетирований, шествий, демонстраций, митингов, собраний) с 01.12.2013 г. по 07.12.2013 г. в г. Киеве по ул. Банковой, ул. Грушевского, ул. Богомольца, на Европейской площади, Майдане Независимости, в парке «Крещатый».

Справка УНИАН. За 2013 год и I полугодие 2014 года Компания обращалась с заявлениями в Межрегиональное главное управление Миндоходов - Центральный офис по обслуживанию крупных плательщиков о возврате или зачислении сверхуплаченных средств из части прибыли на другой налог. Однако предприятие регулярно получало отказ, мотивированный тем, что фискальный орган не является ответственным за возврат этих средств из бюджета, чем со стороны налогового органа нарушено не только ряд норм налогового и бюджетного законодательства, но и ст.19 Конституции Украины, согласно которой органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способами, предусмотренными Конституцией и законами Украины.

Судья Окружного административного суда г. Киева Санин Богдан Владимирович Именем Украины вынес постановление, которым фактически позволил фискальным органам действовать незаконно.

Аналогичная ситуация в спорах с налоговыми органами и Компанией уже имела место в 2013 году, когда всем предприятиям Украины, в том числе обособленным подразделениям ГП «НАЭК «Энергоатом» было разрешено переплаченную сумму налога на прибыль относить в счет авансовых взносов по налогу на прибыль. И только ГП «НАЭК «Энергоатом», которое находится на учете в Межрегиональном главном управлении Миндоходов - Центральном офисе по обслуживанию крупных плательщиков, было запрещено осуществление такого зачисления Именем Украины, тем самым судом, но другим судьей - Данилишиным В.М., который также числится в люстрационном списке из-за запрета проведения в Киеве мирных собраний.