Украина для экономии газа наращивает запасы мазута

Украина, которая с июня 2014 года полностью отключена «Газпромом» от поставок российского газа, наращивает запасы мазута для экономии «голубого топлива» в отопительный сезон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил вице-премьер-министр Владимир Гройсман.

«Принято решение наращивать объемы мазута для замены определенной части газа. Это как альтернативный вид топлива», - сказал Гройсман.

Вице-премьер пока не смог назвать конкретные объемы альтернативного топлива, которые понадобятся для прохождения отопительного сезона в 2014-2015 гг., однако добавил, что правительством рассматривается возможность импорта мазута для покрытия потребностей тепловой генерации.

«Сегодня проводятся расчеты, сколько нам необходимо будет ресурса, чтобы его закупить», - отметил вице-премьер-министр.

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Как ранее сообщал УНИАН, власти Киева рассматривают возможность уменьшения потребления природного газа путем перевода ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 «Киевэнерго» на мазут и перевода части потребителей на Левом берегу в зону теплоснабжения Дарницкой ТЭЦ, которая использует уголь.

16 июня «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.