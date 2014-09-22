Киев пока не будет отключать от газа подконтрольные боевикам территории

Украина пока не рассматривает возможность отключения от газоснабжения подконтрольных российским боевикам территорий на Донбассе.

«Нет. Таких инициатив пока еще не было», - сказал на пресс-конференции в Киеве вице-премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики Юрия Продана, местные власти населенных пунктов Украины, которые находятся в зоне проведения антитеррористической операции, должны наладить расчеты за электроэнергию, тепло и газ для прохождения отопительного сезона.

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С апреля 2014 года на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса.

С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция, которая продолжается до сих пор.