Статданные из Китая подняли цены на нефть

На мировых торгах во вторник, 23 сентября, цены на нефть растут после публикации отчета о неожиданном росте производственной активности в Китае, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent подорожали на $0,28 до $97,25 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,38 до $91,25 за баррель.

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