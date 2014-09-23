Китай тормозит выделение России аванса в $25 млрд на газопровод "Сила Сибири"

Вопрос получения аванса от Китая для строительства газопровода «Сила Сибири» не решен, однако в «Газпроме» не считают это критическим. «Необходимости в авансе нет», - заявил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев на пресс-конференции в Южно-Сахалинске, пишут "Ведомости".

Читайте такжеВ Китае прошла акция в поддержку Украины (фоторепортаж)«Он мог бы служить инструментом корректировки цены (по продаже газа CNPC) в сторону снижения ввиду действующего режима таможенной пошлины. Потенциально аванс мог бы быть выгоден обеим сторонам, но ничего критического в применении или неприменении аванса нет, и “Газпром”, не дожидаясь окончательного открытия или неоткрытия вопроса, приступил к строительству газопровода», — отметил он.

Читайте такжеКитай разработал план увеличения добычи сланцевого газа в 150 раз«Пока вопрос (с авансом) повис в воздухе», — сказал Медведев.

В мае «Газпром» и CNPC подписали 30-летний контракт на поставку газа в Китай. По словам предправления «Газпрома» Алексея Миллера, сумма контракта c CNPC — $400 млрд. «Газпром» сообщил, что контракт подписан на взаимовыгодных условиях и включает формулу цены с привязкой к нефтяной корзине и условие «бери или плати». Позже гендиректор «Газпром экспорта» Александр Медведев заявил, что Газпром и Китай согласовали аванс по газовому контракту на $25 млрд. Выплата аванса Китаем состоится до начала поставок газа, отмечал он, а поставки начнутся через 4 года или через 6 лет, если китайская инфраструктура не будет готова к приему газа.

Читайте такжеForbes: Благодаря санкциям Китай получает энергетические активы РФ по льготным ценамДля поставок газа в Китай «Газпрому» необходимо $55 млрд. Это не только строительство трубопровода «Сила Сибири» протяженностью 4800 км, но и освоение Ковыктинского и Чаяндинского месторождений. Контракт предусматривает начало поставок газа с 2018 г., но допускает возможность отсрочки на два года по инициативе одной из сторон.