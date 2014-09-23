Эксперты из США и Канады помогут Украине преодолеть энергетический кризис

Правительственные эксперты Соединенных Штатов Америки и Канады присоединятся к работе украинских энергетиков и поделятся лучшими проверенными на практике методиками разработки антикризисных планов в энергетике.

Об этом шла речь во время встречи вице-премьер-министра Украины - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Гройсмана и первого заместителя министра энергетики США Джонатана Элкайнда, сообщил департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Я настроен на очень четкий, понятный результат и на сотрудничество с нашими международными партнерами. Это будет украинский план, мы это понимаем и ценим поддержку наших американских друзей. Мы абсолютно открыты. Думаю, что уже первые дни совместной работы позволят понять, что мы должны скорректировать при подготовке Украины к отопительному сезону », - подчеркнул Владимир Гройсман.

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В свою очередь Джонатан Элкайнд отметил, что от глубины взаимодействия и готовности всех сторон к открытому сотрудничеству зависит то, насколько оперативно будет разработан план. Он сообщил, что совместная рабочая группа может начать работу уже в следующий понедельник.

По предварительным планам, антикризисный план действий в энергетике должен быть готов уже в первой половине октября.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров поставил задачу перед промышленными потребителями и предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) сократить использование природного газа в отопительный сезон 2014-2015 гг. на 30%, а для бюджетных организаций – на 10%.