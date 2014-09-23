Европейские страны продолжают сообщать о снижении поставок российского газа

Ряд стран Центральной Европы вновь заявили о снижении поставок российского газа на фоне продолжающегося украинского кризиса, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Читайте также"Газпром" не может увеличить поставки газа в Европу и снижает его добычуВ частности, австрийский энергетический регулятор E-Control сообщил, что к пятнице, 19 сентября, снижение составило 25%. Это - крупнейший показатель для Австрии на данный момент, отмечает газета. В E-Control подчеркнули, что на следующий день был зафиксирован рост поставок газа, и к субботе снижение сократилось до 20%.

Читайте такжеFinancial Times: экспорт американского сланцевого газа может нанести удар по доходам "Газпрома"Напомним, на прошлой неделе о сокращении поставок российского газа заявила Румыния. Министр энергетики страны Разван Николеску объявил о намерении «Газпрома» на 10% сократить поставки в страну и обвинил Россию в «играх» на газовом рынке с целью оказать давление на страны Евросоюза.

Читайте также"Газпром" из-за прекращения поставок в Украину переживает худшие временаРанее сообщалось, что словацкий получатель и дистрибьютор российского газа — компания Slovensky plynarensky priemysel (SPP) — получила на 20% меньше российского газа через территорию Украины.

И в Австрии, и в Словакии подчеркивают, что перебоев с поставками газа внутренним потребителям при этом нет, говорится в статье.

Кроме того, польская газотранспортная компания Gaz System заявила, что российский «Газпром» продолжает поставлять меньше газа, чем было заказано.

Как отмечает газета, снижение газовых поставок происходит на фоне по-прежнему напряженных отношений России и Украины.

Читайте такжеУкраина продолжает наращивать запасы газа в подземных хранилищах При этом «Газпром» утверждает, что действует исходя из имеющихся у него возможностей. «Поставки газа по всем направлениям осуществляются исходя из имеющихся в настоящий момент ресурсов для экспорта и продолжающейся закачки в ПХГ на территории Российской Федерации», – пояснили в "Газпроме".

Еврокомиссия официально объявила о проведении 26 сентября в Берлине трехсторонней встречи по газу с участием России, Украины и Евросоюза.