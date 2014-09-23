Французская корпорация Total из-за санкций замораживает сотрудничество с "Лукойлом"

Французская нефтегазовая корпорация Total приостанавливает сотрудничество с российской компанией "Лукойл" по совместной разработке месторождений в Западной Сибири из-за санкций Запада. Об этом заявил исполнительный директор французской компании Кристоф де Маржери, передает ИТАР-ТАСС.

"Совместное предприятие с "Лукойл" однозначно приостановлено. Однако этот проект (по сути) не был запущен, так что на Total это никак не отразится", - цитирует де Маржери газета Financial Times.

Читайте такжеExxonMobil из-за санкций выходит из российского проекта на арктическом шельфе Речь идет, прежде всего, о разработке баженовской свиты в Ханты-Мансийском автономном округе. В мае 2014 года "Лукойл" и Total подписали соглашение о создании совместного предприятия, где доля российской компании должна была составить 51%, французской - 49%.

Читайте также"Лукойл" планирует закрыть сделку по продаже АЗС в Украине за $300 млн в сентябреВторой крупный проект Total в России - "Ямал СПГ" стоимостью 27 млрд долларов, как подтвердил де Маржери, остается в силе. Глава французской компании выразил надежду, что американские санкции в отношении российской газовой компании "Новатэк", чья доля в проекте составляет 60%, не повлияют на его финансирование западными банками, "но не в долларах".

Читайте такжеПод санкции США попали российские гиганты "Газпром", "Лукойл" и "Роснефть"Напомним, баженовская свита рассматривается как аналог сланцевой нефти. Пока запасы на месторождении в Западной Сибири оцениваются в 70 млн тонн нефти, но глава Total Кристоф де Маржери рассчитывает, что после доразведки они значительно возрастут. В целом ее запасы оцениваются Минэнерго в 22 млрд тонн нефти.