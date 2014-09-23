Украина хочет выработать с ЕС единый подход в отношениях с "Газпромом"

Украина готова совместно с Европейской комиссией выработать единый подход в решении вопроса поставок газа в Украину и Европу и в определении отношений с российским газовым монополистом «Газпромом», включая газовый спор, рассмотрение которого находится в Арбитражном суде Стокгольма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе 12-го заседания Совета министров Энергетического сообщества заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Украина подала в суд на российский «Газпром» (в арбитраж Стокгольма - УНИАН) и мы рассчитываем, что будет решение суда. Но это решение требует времени, – сказал глава правительства. - Мы будем объединяться с Еврокомиссией относительно решения этой проблемы, тут должен быть общий подход и общее решение».

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Вице-президент ЕК Гюнтер Эттингер заявил, что Европейская комиссия подготовила промежуточное предложение для России по установлению справедливой рыночной цены на газ, что будет предметом трехсторонних газовых переговоров в формате Украина - Россия – ЕС в Берлине 26 сентября.

Как сообщал УНИАН, в середине июня Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подала иск к российскому газовому монополисту «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма с целью, в первую очередь, установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» может поставлять в Украину. Кроме пересмотра цены в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.

Также 16 июня «Газпром» подал встречный иск к «Нафтогазу» в Стокгольмский арбитраж с требованием взыскать задолженность в размере 4,5 млрд долл. за поставленный ранее газ.

Переговоры по урегулированию ценового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" начались в начале мая 2014 года в трехстороннем формате - Украина, Россия и Европейский Союз. В ходе переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долларов за тысячу кубометров с учетом скидки в 100 долл. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент отменить эту скидку. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 долл. за тыс. кубометров — цене, по которой российский газ продавался Украине на протяжении первого квартала 2014 года.

Требования Украины также заключаются в том, чтобы уйти от традиционного механизма формирования Россией цены на газ — путем предоставления скидок, за которые Кремль, как правило, требует политические уступки со стороны украинского правительства. «Нафтогаз» настаивает на исключительно рыночных подходах «Газпрома» к формированию цены на топливо.