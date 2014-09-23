ЕС на встрече в Берлине предложит России свою цену на газ

Европейская комиссия подготовила промежуточное предложение для России по установлению справедливой рыночной цены на газ, что будет предметом трехсторонних газовых переговоров в формате Украина - Россия - ЕС в Берлине 26 сентября, заявил в ходе 12-го заседания Совета министров Энергетического сообщества вице-президент ЕК Гюнтер Эттингер.

"Сегодня мы подготовили предложения, и в пятницу (26 сентября - УНИАН) они будут обговорены. Мы вас проинформируем. Мы бы хотели прийти к промежуточному решению получить поставки газа от России по справедливой рыночной цене... Как внутри ЕС, так и за его пределами", - сказал Эттингер.

При этом он отметил, что предложение ЕК одинаково интересно всем участникам Энергосообщества, членом которого является и Украина.

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Справка УНИАН. Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала мая, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем. Как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, в то время как Украина и ЕС имели четко выстроенную единую позицию.

16 июня «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.