"Газпром" заявил, что не собирается снижать цену газа для Европы

Объемы экспорта российского газа в Европу, а также его цена в следующем году снижаться не будут, заявил заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Александр Медведев, передает ПРАЙМ.

"В следующем году будет не хуже, чем в этом году," - сказал Медведев в интервью Reuters, отвечая на вопрос об ожидаемых объемах поставок в Европу и экспортной цене на газ в следующем году.

Читайте такжеЕС на встрече в Берлине предложит России свою цену на газ Ранее ряд европейских стран заявляли о намерении пересмотреть цены на российский газ в рамках долгосрочных контрактов. Условия договоров с "Газпромом" позволяют делать это раз в несколько лет.

"Газпром" планирует поставки газа в Европу в 2014 году на уровне 158,4 млрд куб метров. В 2013 году группа направила в Европу 161,5 млрд куб метров газа. Средняя цена поставки в Европу составила 387 долларов за 1 тыс куб метров.

Средняя экспортная цена газа для дальнего зарубежья в целом на текущий год планируется на уровне 350 долларов за тыс кубометров.