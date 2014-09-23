Украина и ЕС согласовали свои позиции в газовых переговорах с Россией

Украина и Европейская комиссия согласовали свои позиции по запланированному на 26 сентября очередному раунду газовых переговоров в формате Украина - ЕС - Россия.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью и СМИ Кабинета министров, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи премьер-министра Украины Арсения Яценюка с вице-президентом Европейской комиссии Гюнтером Эттингером.

«Глава правительства обсудил с вице-президентом Еврокомиссии текущее состояние и перспективы трехсторонних переговоров с Российской Федерацией о поставке российского газа в Украину, - говорится в сообщении. - Согласовав позиции украинской и европейской сторон к очередному раунду переговоров с российскими поставщиками, запланированному на 26 сентября, Яценюк и Эттингер подтвердили общее стремление достичь договоренности на основе прозрачного и рыночного подхода к формированию цены на газ».

Также, как отмечается, в ходе встречи Яценюк высоко оценил усилия и поддержку Европейской комиссии в вопросе организации реверсных поставок газа из государств – участников ЕС в Украину. Яценюк отметил, что Украина стремится стать неотъемлемой частью единого европейского энергетического рынка и приняла для этого необходимые решения, создав условия для привлечения инвестиций в украинскую газотранспортную систему.

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Ранее Яценюк отметил, что Украина готова совместно с Европейской комиссией выработать единый подход в решении вопроса поставок газа в Украину и Европу и в определении отношений с российским газовым монополистом «Газпромом», включая газовый спор, рассмотрение которого находится в Арбитражном суде Стокгольма.

В свою очередь, вице-президент ЕК Гюнтер Эттингер отмечал, что Европейская комиссия подготовила промежуточное предложение для России по установлению справедливой рыночной цены на газ, что будет предметом трехсторонних газовых переговоров в формате Украина - Россия - ЕС в Берлине 26 сентября.

Справка УНИАН. Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала мая, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем. Как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, в то время как Украина и ЕС имели четко выстроенную единую позицию.

16 июня «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей.