Еврокомиссия предлагает Украине и России подписать временный газовый контракт

Европейская комиссия предлагает Украине и России подписать временный газовый контракт до окончательного решения Стокгольмского арбитража, для того, чтобы стабильно пройти зимний период 2014-2015 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по итогам заседания Совета министров Энергетического сообщества в Киеве заявил вице-президент Европейской комиссии по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер.

«Идея состоит в том, чтобы найти промежуточное решение (в газовом споре Украины и России — УНИАН)... заключить промежуточный контракт на определенные объемы газа, который должен быть поставлен «Газпромом» «Нафтогазу» по промежуточной цене», - сказал он.

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По его словам, окончательное же решение по цене газа для Украины примет решение Стокгольмский арбитраж, куда «Нафтогаз» в июне текущего года подал иск к «Газпрому».

Также Эттингер добавил, что данное временное решение необходимо для того, чтобы стабильно пройти грядущий зимний период.

Как сообщал УНИАН, в середине июня Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подала иск к российскому газовому монополисту «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма с целью, в первую очередь, установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» может поставлять в Украину. Кроме пересмотра цены в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.

Также 16 июня «Газпром» подал встречный иск к «Нафтогазу» в Стокгольмский арбитраж с требованием взыскать задолженность в размере 4,5 млрд долл. за поставленный ранее газ.

Переговоры по урегулированию ценового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" начались в начале мая 2014 года в трехстороннем формате - Украина, Россия и Европейский Союз. В ходе переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долларов за тысячу кубометров с учетом скидки в 100 долл. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент отменить эту скидку. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 долл. за тыс. кубометров — цене, по которой российский газ продавался Украине на протяжении первого квартала 2014 года.

Требования Украины также заключаются в том, чтобы уйти от традиционного механизма формирования Россией цены на газ — путем предоставления скидок, за которые Кремль, как правило, требует политические уступки со стороны украинского правительства. «Нафтогаз» настаивает на исключительно рыночных подходах «Газпрома» к формированию цены на топливо.