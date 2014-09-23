Украина не будет отзывать иск к "Газпрому" из Стокгольмского суда - Яценюк
14:40, 23 сентября 2014Энергетика
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Яценюк не верит, что Россия примет предложение по цене газа / Фото УНИАН
Украина не намерена отзывать исковое заявление к российскому газовому монополисту «Газпрому» из Арбитражного суда Стокгольма, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
«Есть глубокие сомнения в том, что Россия пойдет на то, чтобы принять наше общее с Еврокомиссией предложение по цене (на газ - УНИАН). Мы подали в суд, и я хочу заявить, что исковое заявление из Стокгольмского суда Украиной отзываться не будет», - сказал глава правительства.
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