Украина не будет отзывать иск к "Газпрому" из Стокгольмского суда - Яценюк

Украина не намерена отзывать исковое заявление к российскому газовому монополисту «Газпрому» из Арбитражного суда Стокгольма, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Есть глубокие сомнения в том, что Россия пойдет на то, чтобы принять наше общее с Еврокомиссией предложение по цене (на газ - УНИАН). Мы подали в суд, и я хочу заявить, что исковое заявление из Стокгольмского суда Украиной отзываться не будет», - сказал глава правительства.

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