Украина не будет отзывать иск к "Газпрому" из Стокгольмского суда - Яценюк

14:40, 23 сентября 2014
Энергетика
0
/ Фото УНИАН

Украина не намерена отзывать исковое заявление к российскому газовому монополисту «Газпрому» из Арбитражного суда Стокгольма, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Есть глубокие сомнения в том, что Россия пойдет на то, чтобы принять наше общее с Еврокомиссией предложение по цене (на газ - УНИАН). Мы подали в суд, и я хочу заявить, что исковое заявление из Стокгольмского суда Украиной отзываться не будет», - сказал глава правительства.

Читайте такжеЕврокомиссия предлагает Украине и России подписать временный газовый контракт

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter