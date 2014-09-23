Украине не хватает на зиму 4-5 млрд кубов газа

Объем газа в подземных газовых хранилищах Украины составляет порядка 16,5 млрд кубометров газа, однако, чтобы пройти осенне-зимний период, стране необходимо дополнительно 4-5 млрд кубометров газа, заявил в ходе заседания правительства министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

«В подземных газовых хранилищах у нас порядка 16,5 млрд кубометров. Нам необходимо порядка 4-5 млрд кубометров», - сказал Продан.

Читайте такжеПродан рассчитывает в течение месяца закачать в хранилища 1,2 млрд кубов газа из ЕС

Премьер-министр Арсений Яценюк отметил, что в случае, если Украине не удастся закупить дополнительные объемы топлива в Российской Федерации, нам нужно будет существенно сокращать объемы потребления.

«Ситуация крайне сложная, но все что необходимо, чтобы перезимовать, мы сделаем. В хранилищах - около 17 млрд кубометров газа. Но при применении плана «Ч» - в случае если мы не приобретем 5 млрд кубометров в Российской Федерации, поскольку Россия давила и будет дальше давить, нам нужно будет существенно сокращать объемы потребления, в первую очередь, - в химии, в промышленности, чтобы не дать замерзнуть стране», - сказал Яценюк.

Он отметил, что замещение 25 млрд кубометров, которые ранее Украина покупала в России, на 15 млрд кубометров от европейских компаний по реверсу является шагом вперед.

«Но этого не хватает», - отметил глава правительства.

Читайте такжеУкраина не будет отзывать иск к "Газпрому" из Стокгольмского суда - Яценюк