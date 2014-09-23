Яценюк: Украина выполнит все транзитные обязательства

Украина остается надежным транзитером топлива по своей территории к европейским потребителям и готова выполнить все взятые на себя обязательства по его транзиту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе 12-го заседания Совета министров Энергетического сообщества премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Украина – это сильный, надежный транзитер газа в Европу. Мы будем обеспечивать транзит. В этой связи мы призываем наших европейских партнеров налаживать прямые отношения с украинскими газовыми компаниями, которые занимаются транзитом газа», - сказал глава правительства.

По словам Яценюка, сегодня крайне важно оставаться на одних позициях со всеми странами энергосообщества, поскольку это позволит не только сформировать новые прозрачные правила на энергорынке, но также упредить все попытки других государств использовать газ как оружие и инструмент давления.

«Энергетика должна стать инструментом развития, но не оружием и не инструментом давления, – сказал Яценюк. - Энергосообщество должно сформировать правила энергорынка таким образом, чтобы наши экономики были сильны и росли. Украина готова выполнять все обязательства, которые подписаны между Украиной и ЕС. Я хотел бы, чтобы у нас были прозрачные и понятные правила. Я верю, что вместе со странами ЕС и со всеми, кто входит в Энергосообщество, мы создадим новые многосторонние, прозрачные правила, и будем делать все, чтобы сделать наши страны энергоэффективными и энергонезависимымы, чтобы никто не смог использовать энергетику как инструмент давления, будь то на Украину или какую-либо иную страну».

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Как сообщал УНИАН, 16 июня в 10 часов утра «Газпром», как и обещал, сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Свое решение российская сторона мотивировала растущей задолженностью за уже потребленный газ и несогласованностью цены на топливо. Тогда же Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскание с Украины долга за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.

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C тех пор стороны провели несколько встреч, однако поставки газа в Украину возобновлены не были. Кроме того, ряд российских высокопоставленных чиновников высказывали опасения, что Украина будет воровать газ, предназначенный для Европы. Однако в середине сентября глава российского газового монополиста компании "Газпром" Алексей Миллер утверждал, что поставки российского газа потребителям в Европу идут в соответствии с договорами.

Транзит российского газа через территорию Украины в страны Европы в январе-июле 2014 года сократился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 41,78 млрд куб. м.