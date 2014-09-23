Потребители задолжали "Нафтогазу" 40 миллиардов

Общая задолженность потребителей перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» составляет порядка 40 млрд грн, сказал в ходе заседания правительства глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Долг составляет порядка 40 млрд грн, из них 20 млрд - долги предприятий ТКЭ», - сказал Коболев.

Он отметил, что сейчас газ закачивается в подземных хранилищах, однако курсовая разница очень сильно влияет на общий финансовый баланс НАК. «По финансовому плану разница очень велика - она составляет порядка 9 млрд грн», - отметил глава правления "Нафтогаза".