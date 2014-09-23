Украина из-за нехватки угля сократила поставки электроэнергии в Беларусь и Крым

Украина сократила экспорт электроэнергии в Беларусь на 50% и ограничила поставки электроэнергии в аннексированный Россией Крым для сбалансирования рынка электроэнергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан заявил во время расширенного заседания правительства.

«Мы приняли определенные меры, чтобы сбалансировать элекроэнергетическую систему Украины. Мы сократили экспорт (электроэнергии) в Беларусь на 50%, мы также уменьшили поставки на временно оккупированную территорию АР Крым», - сказал он.

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Продан добавил, что на данное время ситуация начала улучшаться: нехватка угля на ТЭС компенсируется за счет импортной, к ноябрю планируется полностью выйти на сбалансированный режим работы энергосистемы.

«Мы двигаемся к сбаласированию, мы его сбалансируем с 1 ноября», - сказал министр.