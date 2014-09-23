Населению могут установить коммерческую цену за потребление газа сверх нормы

Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает установить коммерческий тариф на природный газ для населения, который в 4 раза выше действующего, при его сверхнормативном потреблении.

«Мы хотели бы, чтобы при использовании населением газа свыше установленной нормы население всех групп платило по рыночной цене газа. Это действенная мера для экономии», - сказал министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

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Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия по регулированию энергетики (НКРЭ) с 1 мая 2014 года повысила минимальный тариф на природный газ для нужд населения на 51,1% - до 1089 грн с 720,54 грн за тыс. кубометров.

Коммерческая цена на газ, реализуемый промышленности, с 1 сентября составляет 4 874 грн за тыс. кубометров.