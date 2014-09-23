У Яценюка нет чрезмерных ожиданий от трехсторонних переговоров по газу

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что у него нет чрезмерных ожиданий от трехсторонних переговоров Украина - ЕС - Россия по газу, которые запланированы на пятницу, 26 сентября, в Берлине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время расширенного заседания правительства.

"26 числа у нас будут переговоры, трехсторонние. Как всегда, нет чрезмерных ожиданий от трехсторонних переговоров на уровне ЕС - Украина - Российская Федерация, в первую очередь из-за позиции России. Но Украина либерализовала свой рынок, мы приняли соответствующие законы о доступе к украинской газотранспортной системе, мы ожидаем европейских и американских инвесторов", - сказал премьер.

Яценюк подчеркнул, что Украина как транзитное государство полностью будет выполнять свои обязательства.

"К сожалению, сейчас у нас нет обязательств перед европейскими партнерами, поскольку у нас нет транзитных контрактов. Поэтому мы обращаемся к европейцам ускорить подписание транзитных соглашений с Украиной. Это было бы и правильно, и соответствовало бы Третьему энергетическому пакету", - добавил премьер.

Справка УНИАН. Переговоры по урегулированию ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала мая, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились безрезультатно.

Как подчеркнул Яценюк, все предложенные компромиссы были сознательно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, тогда как Украина и ЕС имели четко выстроенную единую позицию.

16 июня «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей.

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Сегодня, 23 сентября, в Кабмине сообщили, что Украина и Европейская комиссия согласовали свои позиции по запланированному на 26 сентября очередному раунду газовых переговоров в формате Украина - ЕС - Россия. Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи Яценюка с вице-президентом Европейской комиссии Гюнтером Эттингером.