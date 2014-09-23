Украинские АЭС обеспечены топливом до сентября 2015 года – министр

Украина имеет запасы ядерного топлива на атомных электростанциях до сентября 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан во время расширенного заседания правительства.

"Мы имеем запасы ядерного топлива на наших АЭС до сентября 2015 года", - сказал он.

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Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.

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