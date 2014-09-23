В Киевской области ввели графики аварийных отключений электроэнергии

Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, отключения осуществляются в связи с нарушением баланса между производством и потреблением электроэнергии и ее дефицитом в объединенной энергетической системе Украины. Производить отключения будут по команде диспетчера центральной энергетической системы Украины.

Читайте такжеЭксперт по энергетике: Веерное отключение света – плоды деятельности "семьи" Януковича «Длительность и объемы отключений электроэнергии в дальнейшем будут регламентированы диспетчером центральной энергетической системы Украины», - говорится в сообщении «Киевоблэнерго».

Как отметили в компании, графики аварийных отключений согласованы с органами местного самоуправления.

Справка УНИАН. Министерство энергетики и угольной промышленности еще в августе направило областным энергоснабжающим компаниям сообщения о возможном временном прекращении электроснабжения населения, как это было в 90-х годах, в связи с возникновением дефицита мощностей в объединенной энергосистеме Украины.

Украина впервые за длительный период начнет импортировать энергетический уголь для обеспечения потребностей тепловых электростанций.

Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

50% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля. Нехватка газа и остановка 80% шахт вызвали дефицит энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.

«Киевоблэнерго» эксплуатирует распределительные электрические сети, расположенные на территории Киевской области (за исключением столицы), и поставляет электроэнергию потребителям региона.