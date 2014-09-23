Кабмин предлагает украинцам льготные кредиты на негазовые котлы

Кабинет министров Украины начинает программу кредитования населения для приобретения энергосберегающих котлов, которая предусматривает компенсацию со стороны государства до 20% стоимости котла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы начинаем широкую программу кредитования населения на приобретение энергосберегающих котлов. Правительство будет компенсировать до 20% стоимости котла. 33 тысячи домохозяйств до конца текущего года смогут получить кредиты и правительственную компенсацию на замену котла», - сказал глава правительства.

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