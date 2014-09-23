Минэнергоугля просит местные власти составить списки на случай отключения газа

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины обратилось в областные государственные администрации с просьбой безотлагательно, до 1 октября, составить списки социально значимых потребителей газа для изучения очередности введения определенных ограничений на потребление газа и отключение потребителей в случае его дефицита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан во время расширенного заседания правительства.

«До 1 октября 2014 года я просил бы глав облгосадминистраций определить список социально значимых потребителей газа, кроме населения, и направить его в Антикризисный штаб для изучения очередности ограничений и отключения в случае дефицита природного газа. Мы можем ожидать резкие перепады температур, и это необходимо для того, чтобы мы могли знать, кого отключать, а кого нет», - сказал он.

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